Експерт побачив "помсту" Ющенка Тимошенко

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що президентська кампанія глави держави Віктора ЮЩЕНКА націлена не стільки на його перемогу на майбутніх виборах, скільки на дискредитацію прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі В.БАЛИ з приводу вчорашнього інтерв`ю В.ЮЩЕНКА німецькому виданню «Шпігель».

На думку політолога, те, що В.ЮЩЕНКО розпочав свою президентську кампанію із заяв про «п`яту» колону, означає: головна мета В.ЮЩЕНКА – не перемога, а дискредитація Ю.ТИМОШЕНКО.

«Для В.ЮЩЕНКА майбутні президентські вибори набувають дуже особистого характеру. Очевидно, він не збирається вести кампанію на перемогу і навіть на мобілізацію власного виборця для майбутніх парламентських виборів. Головна його мета – дискредитація і максимальне зниження рейтингу його давнього персонального опонента Ю.ТИМОШЕНКО. Звідси і заява про «п`яту колону», котра є продовженням тези Андрія КИСЛИНСЬКОГО (колишнього заступника глави Секретаріату Президента, сьогодні – заступника голови СБУ – УНІАН) про зраду національних інтересів», - вважає експерт.

На думку В.БАЛИ, передвиборна комунікація В.ЮЩЕНКА носитиме не раціональний, а емоційний характер. При цьому така стратегія не буде спрямована на посилення можливого пропрезидентського партійного проекту на майбутні парламентські вибори.

«Жорстка антитимошенківська спрямованість кампанії В.ЮЩЕНКА не приведе до мобілізації «помаранчевого» виборця, що відійшов. З боку це виглядає як помста за падаючий рейтинг і перетікаючі електоральні ресурси. Така жорстко деструктивна позиція значно ускладнює реанімацію проющенківського політичного проекту на майбутні парламентські вибори», - вважає В.БАЛА.

Як повідомляв УНІАН, в опублікованому 7 вересня інтерв`ю виданню «Der Spiegel» В.ЮЩЕНКО назвав Ю.ТИМОШЕНКО «п`ятою колоною» Москви, і заявив, що вважає її винною в тому, що люди розчарувалися в ідеалах Майдану.

Раніше, в серпні 2008 року, заступник глави Секретаріату Президента А.КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента передав в правоохоронні органи для детального вивчення матеріали за ознаками державної зради і політичної корупції в діях прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр відкинула звинувачення Секретаріату Президента в зраді національних інтересів.

17 березня 2009 року голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що Служба безпеки України не веде ніякої кримінальної справи про державну зраду прем`єра Ю.ТИМОШЕНКО. «Ніякого підтвердження чи доказу державної зради не виявлено на сьогодні», - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО з приводу перевірки звернення Секретаріату Президента щодо державної зради прем`єр-міністра України.

Він додав, що твердження, які наводились у зверненні, спростовані.

У свою чергу, коментуючи ці слова глави СБУ, А.КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що «тема зради» прем`єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО національних інтересів України «ще далеко не вичерпана і має вельми широкі підстави для продовження».

16 червня 2009 року своїм указом В.ЮЩЕНКО звільнив А.КИСЛИНСЬКОГО з посади заступника глави Секретаріату Президента, а 20 червня призначив його заступником голови Служби безпеки України.