Медведєв ще тримає Зурабова у Москві

Призначений на посаду російського посла в Україні Михайло ЗУРАБОВ, як і раніше, залишається у Москві. Про це повідомила сьогодні журналістам прес-секретар Президента РФ Наталія ТІМАКОВА, передає РІА “Новости”.

Указ про призначення М.ЗУРАБОВА Послом РФ в Україні був підписаний 5 серпня ц.р. 11 серпня Дмитро МЕДВЕДЄВ направив відкрите послання Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, в якому назвав політику України в роки його президентства відходом від принципів дружби і партнерства з Росією і повідомив про рішення поки що не направляти в Україну нового російського посла.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, коли М.ЗУРАБОВ може відправитися до Києва, Н.ТІМАКОВА зазначила: "Оскільки Президент Росії достатньо чітко сказав, що посол буде відправлений, коли ми вважатимемо, що є шанс до зміни відносин, поки що посол продовжує залишатися в Москві".