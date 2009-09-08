СП: атака на Нацбанк і Ющенка явно зрежисована з одного центру

У Секретаріаті Президента України заявляють, що безпрецедентна атака на Національний банк та главу держави, яка «явно зрежисована в одному центрі, має на меті відволікти увагу від проблем, що існують з невиконанням наданих обіцянок, наповненням бюджету, різким погіршенням рівня життя громадян тощо».

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, у заяві прес-служби Секретаріату Президента йдеться: «Для виконання цього замовлення «знаним» експертам банківського ринку – мартиненкам, шаровим, луценкам - потрібно лише голосніше всіх кричати «тримай злодія». Відсутність конкретних фактів, що підтверджували б звинувачення на адресу фахівців Секретаріату Президента та Національного банку, вони пояснюють їх «недоторканістю».

«До відома шоу-мена ЛУЦЕНКА - недоторканних у цих інституціях немає. Відтак, якщо міліція володіє конкретними фактами зловживань, такі факти повинні бути пред`явлені в установленому законом порядку. На жаль, керівник силового відомства витрачає свій час не на розкриття резонансних справ та розшук справжніх злодіїв, а на рознесення пліток та бруду», - йдеться у заяві.

Її автори наголошують: «Справжня мета цієї зрежисованої атаки – посіяти серед людей зневіру, розгубленість, посилити девальваційні настрої, і тим самим розхитати і завалити банківську систему, поховавши під її уламками свою безвідповідальність разом з надією людей на подолання кризи. Банківська система – загальнонаціональне надбання. Це – мільярди коштів громадян та підприємств, сотні тисяч робочих місць, кровоносна система економіки. Відтак, кожен, хто необдуманими заявами або навмисними провокаціями розхитує її стабільність – наносить непоправної шкоди українській громаді».

Президент України Віктор ЮЩЕНКО «об’єктивно і критично оцінює ситуацію в банківській системі та робить все від нього залежне для того, щоб її підтримати. Глава держави вірить у те, що банківська система достойно витримає цю кризу, незважаючи на будь-який політичний тиск», - заявляють у Секретаріаті Президента.