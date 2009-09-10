Прес-конференція Костя Бондаренка «Україна на старті президентської кампанії»

У п`ятницю, 11 вересня 2009 року, об 11.00 в ІА «Новий міст» (м. Дніпропетровськ) відбудеться прес-конференція директора Інституту Горшеніна, шеф-редактора газети «Лівий берег», політолога Костя БОНДАРЕНКА на тему: «Україна на старті президентської кампанії».

Цього ж дня, о 14.00 в ІА «Новий міст» відбудеться майстер-клас К.БОНДАРЕНКА для керівників міських і обласних ЗМІ на тему: «Сучасна політична ситуація в Україні: основні тенденції».

Контакт для ЗМІ: 8 (050) 363-02-16.

Адреса ІА «Новий міст»: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська 40-б.