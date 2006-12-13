Регіони беруть Медведчука на буксир

Фракція Партії регіонів вимагає заслухати голову Центрвиборчкому з приводу референдуму по вступу України до НАТО

Фракція Партії регіонів вимагає заслухати у Верховній Раді інформацію голови Центральної виборчої комісії Ярослава ДАВИДОВИЧА з приводу роботи ЦВК по підбиттю підсумків збору підписів для проведення референдуму щодо вступу України до НАТО та російської мови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у парламенті член фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ.

Він нагадав, що ще до 1 березня 2006 року було зібрано 4,6 млн. підписів з цього приводу і своєчасно здано до ЦВК.

Є.КУШНАРЬОВ наголосив, що Центрвиборчком всіляко намагався «не зважати на ці підписи». «Очевидно, ЦВК діяла, ретельно погоджуючи свою позицію з президентською канцелярією, очільнику якої Віктору БАЛОЗІ хочеться бути могутнішим за попереднього антикризового менеджера», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

При цьому він зазначив, що без проведення такого референдуму Україна не вступить до НАТО. Він також нагадав, що Печерський райсуд столиці зобов’язав ЦВК підбити загальні підсумки збору підписів для проведення референдуму. «Це дозволить завершити суспільно-політичну кризу та поставити крапку у полеміці», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, СДПУ(о) з листопада 2005 року по лютий 2006 року по всій країні організувала 109 ініціативних груп, які зібрали на підтримку референдуму про членство України в НАТО і участь в ЄЕП понад 4,6 млн. підписів, які були передані в ЦВК.

30 жовтня цього року голова ЦВК Я.ДАВИДОВИЧ повідомив, що правоохоронні органи порушили 28 кримінальних справ за фактами порушень при зборі підписів за проведення референдуму про членство України в НАТО і ЄЕП.

У свою чергу, 9 листопада прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що відомство вивчає 10 кримінальних справ, порушених за фактами внесення неправдивих відомостей в підписні листи щодо проведення всеукраїнського референдуму з питань вступу України в НАТО і ЄЕП.

11 грудня Печерський райсуд Києва зобов`язав Центрвиборчком підбити підсумки збору підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу України до НАТО і Єдиного економічного простору.