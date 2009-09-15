Литвин розводить руками: після КС - вже «небесна канцелярія»

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що рішення Конституційного Суду про визнання неконституційним закону про парламентські тимчасові слідчі комісії може зупинити їхню роботу.

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Чернівцях, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

В.ЛИТВИН зауважив, що для нього вищевказане рішення КС було «очікуваним і прогнозованим». За словами спікера, «звичайно, були певні підстави для оскарження цього рішення», хоча він особисто не розраховував, що «загалом закон буде визнано неконституційним».

«Після того як я ознайомлюся з мотивувальною частиною Конституційного Суду, можна буде з цього приводу висловити своє ставлення. Однак вже зараз зрозуміло, що всі рішення КС можна оскаржити лише в «небесну канцелярію», і вони підлягають виконанню», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, рішення Конституційного Суду стосовно закону про ТСК ВР «певною мірою призведе до того, що потрібно буде скоригувати діяльність ТСК і той хід, які набрали наші слідчі тимчасові комісії, буде зупинений. Я не виключаю того, що це навіть може призвести до ігнорування роботи комісій з боку осіб, щодо яких комісії проводитимуть відповідну роботу».

Разом із тим В.ЛИТВИН переконаний, що рішення КС про визнання неконституційним закону про Тимчасові слідчі комісії парламенту дає підстави для ключового висновку про те, що влада в Україні остаточно розбалансована.

«Немає діалогу, а відтак немає прийняття спільних узгоджених рішень, і ми все більше стаємо свідками і учасниками процесу, коли Конституційний Суд виступає арбітром не лише в оцінці відповідності законів Конституції, але й у дискусіях, які йдуть між інституціями і гілками влади», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України 10 вересня визнав повністю неконституційним закон України «Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». В рішенні суду зазначається: «Отже, відсутність під текстом закону, прийнятого за результатами повторного розгляду, належної дати та підпису голови ВР, є порушенням встановленої частиною 4-ю ст. 94 Конституції України процедури набрання ним чинності, що, відповідно до частини 1 ст. 152 Конституції України, є підставою для визнання закону неконституційним повністю».