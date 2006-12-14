Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає розпуску парламенту.

Про це він сказав під час інтернет-спілкування з представниками ЗМІ.

Зокрема, на запитання: “Чи підете Ви на достроковий розпуск Верховної Ради. За яких умов?”, Президент відповів: “Якщо виникнуть обставини, передбачені Конституцією України, то розпуск парламенту очевидний”.