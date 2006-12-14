Ющенко не виключає розпуску парламенту
17:04, 14 грудня 2006Політика
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Президент обумовив причину
Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає розпуску парламенту.
Про це він сказав під час інтернет-спілкування з представниками ЗМІ.
Зокрема, на запитання: “Чи підете Ви на достроковий розпуск Верховної Ради. За яких умов?”, Президент відповів: “Якщо виникнуть обставини, передбачені Конституцією України, то розпуск парламенту очевидний”.
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