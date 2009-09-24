Ющенко: інтеграція в НАТО – це суть, за якою стоїть наша незалежність

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що інтеграція України до НАТО – це суть, за якою стоїть наша територіальна цілісність і незалежність.

Про це, як повідомляє офіційний сайт глави держави, В.ЮЩЕНКО сказав у Нью-Йорку, де він брав участь в сесії Генасамблеї ООН.

«Я глибоко переконаний, для нас інтеграція до НАТО, інтеграція до європейської колективної безпекової політики – це є суть, за якою стоїть наша територіальна цілісність і незалежність», – сказав В.ЮЩЕНКО в інтерв’ю українським журналістам.

Президент підкреслив, що в рамках проведеної сьогодні зустрічі з Генеральним секретарем НАТО була підтверджена політика, задекларована на останніх двох самітах, що стосувалися України та її перспектив набуття членства в Альянсі. «Були повністю підтверджені ті домовленості, які досягнуті як рішення на Бухарестському саміті. Вони є базою в наших відносинах і перспективах співробітництва», – запевнив Президент.

Він наголосив, що під час сьогоднішньої зустрічі було обговорено нову стратегію, яку сьогодні розробляє НАТО, і йшлося про те, що дуже важливо побачити там місце України, перспективи її членства в Альянсі. Також під час зустрічі було обговорено реалізацію Цільового плану Україна – НАТО, роботу Офісу зв’язку НАТО і Центру інформаційної документації НАТО в Києві.

«Коли ми говоримо про ту політику, яку сьогодні Альянс проводить з іншими країнами – не членами НАТО, в тому числі з Росією, ця політика ніяким чином не творить блокування для розвитку нормальних перспективних відносин Україна – НАТО. Україна не буде розмінною темою для НАТО в організації відносин з третіми країнами», – констатував Президент України.