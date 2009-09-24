У БЮТ зрозуміли, що регіонали хочуть довести ситуацію до абсурду

Народні депутати з фракції БЮТ переконані, що фракція Партії регіонів, блокуючи роботу Верховної Ради, реалізовує сценарій розпуску парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

Він зауважив, що БЮТ завжди виступав проти руйнування парламенту та парламентаризму, але те, що відбувається, призведе до знищення парламенту.

І.КИРИЛЕНКО зауважив, що всі пропозиції, які були висловлені під час погоджувальної ради, відкидалися фракцією Партії регіонів. «Коли Партія регіонів стала вимагати голосування картками, стало зрозуміло, що ситуацію хочуть довести до абсурду і до розпуску парламенту. Ми знаємо, що таке завдання поставлене, ми володіємо цією інформацією достовірно. І говоримо відверто, що парламент буде розпущений, і блокування буде до того часу, поки це не відбудеться», - сказав І.КИРИЛЕНКО.