45 нардепів вважають, що новий закон про вибори порушує права українців

Група народних депутатів України направила у Конституційний Суд подання з проханням перевірити на відповідність нормам Основного Закону зміни до деяких законодавчих актів про вибори Президента України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народно-патріотичного об’єднання “За демократію і справедливість”, серед 45-ти депутатів, які підписали конституційне подання, свої підписи поставили Геннадій ЗАДИРКО та Володимир КАПЛІЄНКО.

Зокрема, як зазначив Г.ЗАДИРКО, нові норми закону про вибори Президента обмежують права громадян України, котрі перебувають за кордоном. “Не всі українці, що перебувають за межами України, зможуть скористатися своїм виборчим правом, а тільки ті, які перебувають на консульському обліку”, - вважає він.

Звернення також стосується цілої низки норм з декількох законів та кодексів України. За словами В.КАПЛІЄНКА, народні депутати, які підписали конституційне подання, не погоджуються з ліквідацією відкріпних талонів, системою формування виборчих комісій (за принципом проживання на відповідній території), необгрунтованим збільшенням застави, яку мають вносити кандидати у Президенти, та практичною неможливістю її повернення після проведення виборів.

На думку народних депутатів, заперечення викликають також норми щодо заборони подання скарг у день голосування та після дня голосування до Центральної виборчої комісії та їх розгляд ЦВК. “Це порушує один з основних принципів виборчого права – принцип вільних і чесних виборів, встановлений статтею 70 Конституції України, низку міжнародних угод, до яких приєдналася Україна, а також Загальну декларацію прав людини ООН”, - зазначено у поданні до КС.

Депутати також завертають увагу на те, що окремі норми скасовують право на судовий захист прав і свобод виборців, політичних партій та кандидатів під час виборів Президента.

Г.ЗАДИРКО та В.КАПЛІЄНКО заявили, що сподіваються на справедливе та неупереджене рішення Конституційного Суду України. “Тоді у виборців з’явиться можливість повністю реалізувати своє право на участь у формуванні державної влади. В іншому випадку, вибори, проведені за існуючими нормами законодавства, не зможуть претендувати на статус демократичних”, - наголошують депутати.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 15 вересня 2009 року звернувся до КС з поданням про відповідність Конституції України окремих положень Закону «Про вибори Президента України» в редакції, ухваленій парламентом 21 серпня 2009 року.

17 вересня голова Конституційного Суду Андрій СТРИЖАК заявив, що можливе визнання неконституційним нового закону про вибори Президента не зірве виборчий процес. Він розкритикував депутатів за те, що цей закон було ухвалено буквально напередодні початку виборчої кампанії. За його словами, депутати за півроку до виборів приймають новий закон, а винним в тому, що не може швидко ухвалити рішення щодо цього закону, залишається Конституційний Суд. «Як можна зірвати вибори, навіть якщо весь закон буде визнано неконституційним?» – дивується А.СТРИЖАК. Він заявив, що у такому разі діятиме старий закон про вибори Президента.