У Ющенка кажуть, що Президент не збирається розпускати Раду

У Секретаріаті Президента наголошують, що на сучасному етапі Президент України Віктор ЮЩЕНКО немає намірів і юридичних можливостей для розпуску Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави СП – представник президента у ВР України Ігор ПОПОВ сьогодні на брифінгу.

«Президент за півроку до виборів не буде розпускати Верховну Раду. Якщо вони (народні депутати – УНІАН) побачать, що не можуть жити разом і хочуть саморозпуститися – це має бути рішення Верховної Ради і я хотів би щоб президента не звинувачували у якихось інтригах чи намаганнях», - сказав І.ПОПОВ, також зауваживши, що відповідно до Конституції глава держави не має юридичного права розпускати парламент за півроку до президентських виборів.

Також І.ПОПОВ наголосив, що позиція В.ЮЩЕНКА полягає в тому, що ВР повинна працювати і приймати закони.

І.ПОПОВ також спростував звинувачення деяких політичних сил, що СП і Партія регіонів сьогодні реалізовують спільний сценарій розпуску ВР.

Водночас, заступник глави СП констатував, що ситуація у парламенті є надзвичайно складною і його непрацездатність вже становить загрозу національній безпеці держави.

Як пояснив І.ПОПОВ, ВР не ухвалює важливих для держави рішень, зокрема не розпочинає розгляд проекту бюджету на 2010 рік. У зв’язку з чим, І.ПОПОВ висловив сумнів, що запропонований урядом проект держбюджету буде ухвалений ВР взагалі.

На думку І.ПОПОВА, якщо ситуація розвиватиметься в такому ключі, то у суспільстві може виникнути запит на скасування парламентаризму в державі і заміну його на владу «сильної руки», що призведе до загрози демократичним цінностям.