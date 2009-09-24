У Ющенка порадили Литвину спершу навести лад у Раді

У Секретаріаті Президента України вважають недоцільним проведення спеціального засідання Верховної Ради за участю вищого керівництва держави для пошуку консенсусу у питаннях подолання політичної і економічної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента України – представник Президента у ВР Ігор ПОПОВ, коментуючи ініціативу голови ВР Володимира ЛИТВИНА провести таке спеціальне засідання парламенту.

«Ця ідея могла б мати право на існування, якби ВР була осередком стабільності у цій всій політичній каші. Але якщо зараз немає порядку у самій ВР, то, звичайно, таке засідання не має сенсу проводити», - зауважив І.ПОПОВ, висловивши сумнів, що представники інших органів державної влади будуть присутніми на цьому заході.

«Спочатку треба навести лад у самому парламенті, а потім на його базі намагатися розвивати політичний діалог», - резюмував заступник глави Секретаріату Президента.