У Ющенка кажуть, що Тимошенко знову неправильно вчинила з бюджетом
Попов думає, що документ не пройде
|Ігор Попов
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента – представник Президента у ВР Ігор ПОПОВ сьогодні на брифінгу.
Він висловив переконання, що затверджений урядом і внесений до ВР проект держбюджету парламент не ухвалить.
«Вже висловили позиції усі політичні сили, і ми бачимо, що навіть у самому БЮТі серед депутатів, які є експертами у бюджетному процесі, є серйозна критика бюджету», - констатував І.ПОПОВ.
Він наголосив, що в такій ситуації необхідно не відкладати ухвалення держбюджету, а доопрацювати наявний проект і повторно внести його на розгляд ВР.
На думку заступника глави СП, буде добре, якщо в нинішніх політичних умовах держбюджет буде ухвалений хоча б у форматі базового документу для першого читання, не говорячи вже про його прийняття в цілому.
Говорячи про інші проблемні питання, які лежать в основі кризи парламентаризму в Україні, І.ПОПОВ відзначив недосконалість Регламенту ВР, а також наявністю у складі парламенту багатьох депутатів-сумісників.
У зв’язку з цим І.ПОПОВ наголосив на необхідності затвердження Регламенту ВР на рівні закону. «Якщо це буде закон, то можна сподіватися, що його порушуватимуть менше», - переконаний І.ПОПОВ.
Говорячи про депутатів-сумісників, заступник глави СП зауважив, що вони є у складі кожної парламентської фракції.
«Як на мене, дуже легко вирахувати, де знаходиться трудова книжка народного депутата і де він перебуває на офіційній роботі», - сказав І.ПОПОВ, додавши, що у цьому питанні необхідно навести порядок.