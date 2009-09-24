У Ющенка кажуть, що Тимошенко знову неправильно вчинила з бюджетом

У Секретаріаті Президента України заявляють, що Кабінет міністрів повинен доопрацювати проект державного бюджету на 2010 рік, щоб мати перспективи його ухвалення у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник глави Секретаріату Президента – представник Президента у ВР Ігор ПОПОВ сьогодні на брифінгу.

Він висловив переконання, що затверджений урядом і внесений до ВР проект держбюджету парламент не ухвалить.

«Вже висловили позиції усі політичні сили, і ми бачимо, що навіть у самому БЮТі серед депутатів, які є експертами у бюджетному процесі, є серйозна критика бюджету», - констатував І.ПОПОВ.

Він наголосив, що в такій ситуації необхідно не відкладати ухвалення держбюджету, а доопрацювати наявний проект і повторно внести його на розгляд ВР.

На думку заступника глави СП, буде добре, якщо в нинішніх політичних умовах держбюджет буде ухвалений хоча б у форматі базового документу для першого читання, не говорячи вже про його прийняття в цілому.

Говорячи про інші проблемні питання, які лежать в основі кризи парламентаризму в Україні, І.ПОПОВ відзначив недосконалість Регламенту ВР, а також наявністю у складі парламенту багатьох депутатів-сумісників.

У зв’язку з цим І.ПОПОВ наголосив на необхідності затвердження Регламенту ВР на рівні закону. «Якщо це буде закон, то можна сподіватися, що його порушуватимуть менше», - переконаний І.ПОПОВ.

Говорячи про депутатів-сумісників, заступник глави СП зауважив, що вони є у складі кожної парламентської фракції.

«Як на мене, дуже легко вирахувати, де знаходиться трудова книжка народного депутата і де він перебуває на офіційній роботі», - сказав І.ПОПОВ, додавши, що у цьому питанні необхідно навести порядок.