Литвин: не рий могилу іншому, пока своя не готова

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН називає причину, через яку президентські вибори можуть не відбутися.

У ефірі телеканалу ТВІ в неділю увечері він заявив, що коли триватиме блокування парламенту, то не буде можливості внести зміни в закон про вибори президента України. Він упевнений, що Конституційний Суд, на розгляд якого передано закон про вибори, визнає неконституційними деякі його норми.

В.ЛИТВИН підкреслив, що після такого рішення КС, якщо неконституційні положення не будуть змінені, то «вибори не відбудуться».

«Якщо хочуть розвалити все, що можна розвалити в країні, і думаю, що потім і влада розвалиться, то я переконаний, що це велика ілюзія, утопія», - підкреслив голова парламенту.

При цьому він додав, що «є очевидна істина – не треба рити могилу іншому, поки своя не готова».

В.ЛИТВИН переконаний, що парламент «рано чи пізно почне працювати, але час буде згаяно».