У партії Пинзеника вже назріла проблема через Тимошенко

В партії «Реформи і порядок» (яку очолює колишній міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК - УНІАН) не може бути розколу у зв’язку з підтримкою лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на президентських виборах.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив народний депутат України, голова виконкому ПРП Остап СЕМЕРАК.

Він зазначив, що в партії не ведеться політична дискусія стосовно підтримки Ю.ТИМОШЕНКО, оскільки «ПРП в складі фракції Блоку Юлії Тимошенко в парламенті, і ми працюємо разом задля виконання цілей, які ми разом поставили». Водночас він зазначив, що відбувається лише «експертно-економічна дискусія» щодо різних підходів до деяких економічних і фінансових питань.

О.СЕМЕРАК підтвердив, що в кінці жовтня планується проведення звітно-виборного з’їзду ПРП. Він зауважив, що «не бачить підстав» для ухвалення рішення з’їздом щодо відставки В.ПИНЗЕНИКА з посади голови партії. «Я думаю, що з’їзд підтримає голову партії, і все буде в порядку», - сказав О.СЕМЕРАК.

Разом із тим, колишній член ПРП, народний депутат України Тарас СТЕЦЬКІВ в інтерв’ю УНІАН не виключив, що В.ПИНЗЕНИК може сам залишити посаду голови партії. За його словами, «позиція ПИНЗЕНИКА ввійшла в суперечність з політичною лінією ПРП, яка вимушена підтримувати Юлію ТИМОШЕНКО на виборах Президента України, бо партія перебуває в БЮТ».

Він нагадав, що на сьогодні «ПИНЗЕНИК критикує економічну політики уряду, і це звичайно створює напругу в партії».

Водночас він переконаний, що розколу в ПРП не буде, і можна очікувати лише відставку В.ПИНЗЕНИКА з власної ініціативи, а не за рішенням партії.