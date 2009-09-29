Литвин вказав Секретаріату Ющенка на його місце

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що Секретаріат Президента має займатися виключно своєю роботою, а не давати оцінки діяльності парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу у Хмельницькому, коментуючи заяву Секретаріату Президента, що сьогоднішня робота Верховної Ради створює загрозу державній безпеці України.

«Зобов’язання Секретаріату Президента - готувати матеріали і носити Президенту, а не давати коментарі і своє бачення процесів у парламенті», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, головною небезпекою і загрозою національній безпеці в Україні є українська влада. «У сукупності кажу. Нікого не виділяю. Бо Президент, Кабінет міністрів і Верховна Рада на сьогодні складають цю загрозу», - сказав він.

Як вважає В.ЛИТВИН, не варто продовжувати ганебну практику взаємних звинувачень, оскільки усі доклали зусиль, щоб довести країну до хаосу. «Але треба припинити змагання у тому, хто витонченіше дасть оцінку тому, що відбувається, бо це, по суті справи, є самооцінка», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня заступник глави Секретаріату Президента – представник Президента у ВР Ігор ПОПОВ, коментуючи ініціативу В.ЛИТВИНА провести спеціальне засідання парламенту за участю вищого керівництва держави, наголосив: «Ця ідея могла б мати право на існування, якби ВР була осередком стабільності у цій всій політичній каші. Але якщо зараз немає порядку у самій ВР, то, звичайно, таке засідання не має сенсу проводити». «Спочатку треба навести лад у самому парламенті, а потім на його базі намагатися розвивати політичний діалог», - сказав І.ПОПОВ.