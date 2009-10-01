Королевська: Конституційний суд заблокував реформи у вугільній галузі

Народний депутат України, голова парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає, що Конституційний Суд України своїм рішенням про призупинення продажу державних шахт загальмував необхідні реформи для української сфери вугільної промисловості.

Про це вона повідомила в коментарі УНІАН.

На думку депутата, після цього рішення необхідно шукати нові шляхи структурного реформування галузі. «Затримано оздоровлення галузі, яка за пару років стане основою енергетичного суверенітету України», - вважає депутат.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що всі підприємства, зазначені в заблокованій постанові, зараз працюють зі зношеним на 90% шахтним фондом і одержують дотації з державного бюджету. «Коли державний бюджет обтяжений дотуванням вугільної промисловості, ми бачимо готовність ряду українських компаній інвестувати в державні шахти і розвивати їх своїми силами – на жорстких умовах...», - зазначила вона. Н.КОРОЛЕВСЬКА впевнена, що інвестори змогли б принести в галузь близько 2 млрд. грн., крім того – збільшити видобуток і утримувати більш як 10 тис. робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 жовтня, Конституційний Суд України визнав неконституційним положення постанови Кабінету міністрів від 2 квітня 2009 року «Про запобігання кризовим явищам у вугільній промисловості», якою передбачався продаж 99 державних шахт на аукціонах.

Постановою уряд затвердив перелік вугледобувних підприємств, майно яких підлягає продажу в 2009 році на відкритому аукціоні, і вирішив ряд питань, пов`язаних із забезпеченням продажу такого майна.

Як пояснив суддя-доповідач у справі Павло ТКАЧУК, під час дослідження матеріалів справи суд дійшов висновку, що Кабінет міністрів перевищив свої повноваження щодо управління об`єктами держвласності. Зокрема, постанова КМУ, передбачає відчуження структурних підрозділів вугледобувних підприємств як цілісних майнових комплексів. При цьому закріплена постановою форма відчуження не є приватизацією в розумінні Закону України «Про приватизацію державного майна».

Крім того, за словами П.ТКАЧУКА, постанова також передбачала перерахування коштів від реалізації майнових комплексів не до Держбюджету, а до спеціального фонду Мінвуглепрому, що також суперечить чинному законодавству.