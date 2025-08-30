Раніше компанію Boeing обрали розробником перспективного літака для Повітряних сил США.

Компанія Boeing представила концепт для програми F/A-XX, який є дещо схожим на раніше оприлюднені концепт-арти літака F-47. Про це повідомляє Aviation Week.

Зображення F/A-XX від Boeing вперше було представлено минулого тижня на симпозіумі Tailhook. Згодом рендер опублікувало популярне авіаційне видання і деякі інші ЗМІ.

І хоча не варто повністю довіряти концептуальним рендерам, певні висновки можна зробити вже зараз. Так, візуалізація підтверджує попередні припущення, що F/A-XX і F-47 від Boeing матимуть спільні риси.

Хвостове оперення літака повністю приховане. Водночас можна бачити ліхтар кабіни, який є дуже схожим на той, що зображався на рендерах F-47.

Здається, що носова частина F/A-XX дещо менша і коротша, ніж у F-47, який, якщо вірити зображенням, матиме широкий і плаский ніс.

Можна припустили, що флотський літак матиме переднє горизонтальне оперення – аеродинамічну поверхню, яка розташована перед крилом літального апарату.

Винищувачі шостого покоління – що відомо

Програма F/A-XX передбачає створення палубного літака шостого покоління для Військово-морських сил США. Він повинен замінити на флоті знаменитий винищувач четвертого покоління F/A-18E/F Super Hornet.

Раніше свій концепт для програми F/A-XX представила компанія Northrop Grumman. Судячи з нього можна припустити, що її винищувач буде схожим на давно закритий проєкт Northrop/McDonnell Douglas YF-23, який свого часу програв змагання YF-22 (останній перетворився в F-22 Raptor).

Свій власний винищувач шостого покоління хочуть мати Повітряні сили Сполучених Штатів. Цей літак отримав назву F-47. Його розробником виступає компанія Boeing.

