Північнокорейський диктатор пообіцяв виховати з дітей загиблих на війні проти України солдатів нових бійців.

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин виступив із промовою перед сім'ями загиблих солдатів, які воювали на боці Росії проти України. Він пообіцяв спорудити у Пхеньяні пам'ятник на честь загиблих, повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Зазначається, що Кім Чен Ин виголосив "втішну промову" перед сім'ями загиблих, а також пообіцяв, що країна подбає про дітей убитих на війні проти України військових. Він додав, що їх виховають "такими ж мужніми бійцями, як їхні батьки".

"Моє серце розривається від болю при вигляді цих маленьких дітей. Я, наша держава і наша армія візьмемо на себе повну відповідальність за них і виховаємо їх гідними і мужніми бійцями, як їхні батьки", - сказав глава КНДР.

Також Кім Чен Ин вручив сім'ям загиблих фотографії вбитих військових, загорнуті в державний прапор КНДР. Під час своєї промови він неодноразово називав загиблих солдатів "мучениками" і запевнив, що вони самі мріяли про таку долю.

Кім Чен Ин підтвердив, що його солдати воюють проти України

Нагадаємо, що в серпні глава Північної Кореї Кім Чен Ин провів жалобну церемонію за військовими, які були ліквідовані під час війни Росії проти України. Було опубліковано знімки, на яких видно, як диктатор публічно вшановує солдатів, яких сам же і відправив воювати.

Як пише видання Bild, це перше відкрите підтвердження того, що північнокорейські солдати воюють на боці РФ і були ліквідовані в Україні.

