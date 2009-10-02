Питання про право власності на ОПЗ може на довгі роки потрапити в суди

Питання про право власності на державний пакет акцій Одеського припортового заводу (ОПЗ) може на довгі роки стати темою судових розглядів.

Таку думку висловила сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему «Приватизація Одеського припортового заводу як приклад виконання обіцянок уряду» народний депутат України Ксенія ЛЯПІНА.

Вона нагадала, що під час конкурсу з приватизації ОПЗ представник компанії «Нортіма» намагався з`ясувати правову основу конкурсу.

«Проте уряд і ФДМ не відмовилися від ідеї проведення конкурсу, що було абсолютне безрозсудно, враховуючи указ Президента України, а також два судові рішення, що забороняють його проведення. Більше того, ФДМ провів конкурс з продажу ОПЗ згідно з передбаченою правовими актами процедурою і завершив його відповідним правовим актам чином. Тобто ліцитатор (ведучий аукціону – УНІАН) опустив востаннє свій молоток і оголосив переможцем компанію «Нортіма». Ще напередодні всі попереджали, що такі дії можуть викликати надалі масу судових позовів, якщо комісія не визнає результатів проведеного конкурсу», – сказала К.ЛЯПІНА.

В результаті, за її словами, навколо ОПЗ склалася цілком незрозуміла правова колізія. «З одного боку, конкурс не можна було проводити, оскільки існували законні підстави для того, щоб вважати, що він не може відбутися. З другого боку, конкурс відбувся, і його провели згідно з відповідною процедурою. І з третього боку, приватизаційна комісія не визнала результати конкурсу. Цей заплутаний клубок суперечливих рішень приведе до вельми сумних наслідків», – прогнозує народний депутат.

К.ЛЯПІНА переконана, що компанія «Нортіма» через суд відстоюватиме свої права. «Юристи попереджують, що в них буде достатньо підстав вважати свою позицію виграшною саме тому, що конкурс був проведений з дотриманням встановлених законом норм. У цій ситуації компанію «Нортіма» можна вважати добросовісним набувачем прав власності на пакет акцій ОПЗ, – сказала К.ЛЯПІНА і додала: – Зрозуміло, що держава не готова передавати ОПЗ в приватну власність, маючи таку кількість юридичних колізій. Таким чином, можна прогнозувати, що Одеський припортовий завод, як серйозний і важливий об`єкт, завис у судах на багато років».

Народний депутат вважає, що подальші спроби провести приватизацію ОПЗ постійно стикатимуться з відсутністю серйозних інвесторів, які могли б сприяти розвитку хімічної галузі України. «Навряд чи такі інвестори будуть готові брати участь у конкурсі на придбання такого проблемного об`єкта», – підкреслила К.ЛЯПІНА.

Підсумовуючи сказане, вона також додала, що ситуація навколо приватизації ОПЗ завдала серйозної шкоди інвестиційній привабливості України.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня ц.р. ТОВ «Нортіма» (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) в розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь три учасники – ТОВ "Азот-Сервіс“ (Росія), ТОВ "Фрунзе-Флора” (Україна) і ТОВ “Нортіма” (Україна).

Пізніше виконуючий обов`язки голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО повідомив, що комісія з приватизації ОПЗ Фонду держмайна прийняла рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» переможцем конкурсу з приватизації заводу у зв`язку з тим, що його було продано за заниженою ціною.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, коментуючи результати проведення приватизації ОПЗ, звинуватила претендентів на придбання ОПЗ в змові з метою приватизації підприємства за заниженою ціною. Вона підкреслила, що в результаті дій Президента України Віктора ЮЩЕНКА і українських судів кількість претендентів на придбання підприємства істотно скоротилася, що дозволило тим, що залишилися, вступити в змову.

У свою чергу, представник ТОВ «Нортіма» Тімур НОВІКОВ спростував заяви в.о. глави ФДМ і прем`єр-міністра України про змову між учасниками конкурсу з приватизації ОПЗ. «Те, що зараз відбувається, – це процес навішування ярликів, і, на наше глибоке переконання, прем`єр і виконуючий обов`язки голови Фонду держмайна мають публічно спростувати свої звинувачення або надати докази того, що три сторони, які брали участь у конкурсі, змовилися», – заявив він.