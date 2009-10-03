Більшість поляків за відставку політиків, підозрюваних у корупційному скандалії

Більшість поляків виступає за відставку глави парламентської фракції правлячої у Польщі «Громадянської платформи» (РО) Збігнєва ХЛЄБОВСЬКОГО та міністра спорту Мирослава ДЖЕВЄЦЬКОГО, яких Центральне антикорупційне бюро (CBA) підозрює у корупції.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними SMG/KRC, відставки З.ХЛЄБОВСЬКОГО вимагають 55% опитаних поляків, а М.ДЖЕВЄЦЬКОГО 47%, натомість відповідно 22% та 24% респондентів вважають, що політики повинні залишитися на своїх посадах. Решта опитаних не мають власної позиції щодо цього.

35% поляків вважають, що CBA, яке очолює представник найбільшої опозиційної партії «Право і справедливість» (PiS), при розслідуванні цієї справи дотрималося принципу аполітичності, 32% думають, що антикорупційне бюро цього не зробило.

Більшість поляків також підтримують створення спеціальної слідчої комісії, про необхідність якої заявили Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ та опозиційні партії PiS та «Союз лівих демократів» (SLD).

Створення такої комісії хочуть 53% поляків проти 38%, які вважають це непотрібним.

Телефонне опитування 807 дорослих поляків було проведене на репрезентативній загальнопольській вибірці на замовлення TVN24.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня Правління РО відсторонила від виконання обов’язків З.ХЛЄБОВСЬКОГО до розслідування справи, але на своїй посаді залишився М.ДЖЕВЄЦЬКИЙ, котрий перебував у відпустці поза межами Польщі.

На думку експертів польсько-української фундації PAUCI, у випадку підтвердження оприлюднених звинувачень у корупції, це стане найбільшим скандалом для «Громадянської платформи» з моменту створення партії у 2001 році.

Довідка УНІАН. 1 жовтня польське видання Rczeczpospolita на основі даних CBA опублікувала матеріал, який свідчив про лобіювання З.ХЛЄБОВСЬКИМ та М.ДЖЕВЄЦЬКИМ інтересів представників грального бізнесу.

Політики обіцяли підприємцям викреслити із законопроекту статтю, яка запроваджувала додаткову плату для грального бізнесу, що мало б зекономити їм щорічно близько 170 млн. доларів. У березні 2009 року М.ДЖЕВЄЦЬКИЙ ініціював спрямувати додаткові кошти для фінансування Євро-2012, а в липні відкликав свою ініціативу.

Матеріали також свідчили, що у справу міг бути замішаний лідер РО та глава уряду Дональд ТУСК, який після отримання матеріалів від CBA міг поінформувати З.ХЛЄБОВСЬКОГО та М.ДЖЕВЄЦЬКОГО про те, що за ними слідкує антикорупційне бюро.

З.ХЛЄБОВСЬКИЙ стверджує, що він не займався лобіюванням, а опубліковані стенограми його розмов «були приватними розмовами з друзями».

CBA передала матеріали справи у прокуратуру, котра має вирішити, чи достатньо доказів для порушення кримінальної справи та притягнення політиків до відповідальності.