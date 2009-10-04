Москаль: мер Сімферополя накладну на швабру не підпише без згоди Мельника

Начальник кримської міліції Геннадій Москаль наполягає на тому, що депутат Верховної Ради Автономної республіки Крим Олександр Мельник - кримінальний авторитет, а відтак відновлення кримінальної справи - це справа його, Москаля, професійної честі.

"Я завжди говорив і говорю, з того самого 1997 року, коли я проводив роботу з ліквідації ОЗГ в Криму, що він відповість за все, що зробив. Він був одним з лідерів організованого злочинного угруповання. Він причетний до ряду злочинів, і в природі, і в світі все так влаштовано – добро перемагає. Тому він за все відповість. І це величезна помилка Партії регіонів довіряти свій імідж, своє партійне будівництво людині з кримінальним минулим", - заявив Москаль в інтерв`ю УНІАН. - Він кримінальний авторитет, розумієте? Я готовий за свої слова відповісти перед сотнями суддів, включаючи Європейський. Я вважаю принизливим для чесних кримських депутатів сидіти в одному сесійному залі з карним злочинцем. Я багато раз говорив «регіоналам», відкличте свого депутата – так не можна. Ваш виборець не повинен бачити, що ви включаєте в список людей, про яких кримчани говорять із здриганням. Не слухають – вони «своїх» не здають".

Головний міліціонер Криму вважає, що Олександр Мельник "підім`яв під себе все". "Спікер кримського парламенту Гриценко – це його тінь, у нього лоб пітніє, коли йому дзвонить Мельник. Мер Сімферополя Бабенко не здатний підписати навіть накладну для звичайної швабри без згоди Мельника", - заявив Москаль.

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