Азаров не уточнює, куди він послав депутатів

Перший віце-прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не коментує свої репліки, висловлені на адресу народних депутатів під час обговорення 19 грудня в парламенті законопроекту про державний бюджет на 2007 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив журналістам сьогодні після завершення засідання уряду.

«Ті, кому ця фраза призначалася, мене зрозуміли. І я не бачу необхідності вибачатися», - сказав М.Азаров.

У свою чергу, міністр Кабінету Міністрів України Анатолій ТОЛСТОУХОВ також не зміг уточнити, «куди Н.АЗАРОВ направив депутатів». «Я був відсутній в той момент і не чув, що відбулося між Миколою Яновичем і депутатами, тому мені складно відповідати на поставлене запитання. Але загальний підхід такий: мені здається, що політична культура і просто вихованість повинні домінувати в поведінці кожної людини, тим більше членів уряду», - сказав А.ТОЛСТОУХОВ.

Як відомо, перший віце-прем`єр-міністр М.АЗАРОВ, виступаючи у Верховній Раді 19 грудня при обговоренні законопроекту «Про державний бюджет на 2007 рік», закликав Президента України підписати нову редакцію закону про держбюджет-2007. М.АЗАРОВ, звертаючись до депутатів і, заочно, до Президента, сказав: «Не можна бути безвідповідальними перед своїми людьми». Депутати від БЮТ і «Нашої України» відреагували на репліку першого віце-прем`єра дружним гулом. У відповідь М.АЗАРОВ роздратовано сказав: «Та пішли ви!», чим викликав бурхливі аплодисменти сесійного залу. «Для вас це ігри, а для мене - все моє життя. Для мене це чотирнадцятий бюджет», - пояснив М.АЗАРОВ свою реакцію.