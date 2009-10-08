Ющенко не дочекався відповіді Медведєва

Президент Віктор Ющенко в інтерв`ю Бі-Бі-Сіне підтвердив домовленостей про його зустріч із президентом Росії Дмітрієм Медведєвим під час саміту глав країн СНД 9 жовтня у Кишиневі, однак висловив надію, що така двостороння зустріч таки відбудеться.

Віктор Ющенко: "З нашого боку перепон немає. Більше того, я написав листа кілька тижнів тому президентові Російської Федерації з пропозицією таку зустріч мати. Відповіді, традиційно, немає, але я сподіваюся, що ця зустріч буде. Особливо після того, що було зроблено з російського боку влітку, вважаю, що така зустріч необхідна.

Президент також скептично оцінив результативність кишинівського саміту, визнавши, що усі 15 років СНД - малоефективний інститут.

"Є самміт, ставлення до якого, я б сказав, скептичне, тому що історія цього органу, особливо за останній рік, засвідчує, що він далекий від прагматичних потреб. За загальною статистикою, здається, тільки 3,5% чи 4% усіх рішень, що приймалися на СНД, адаптовані у національних діях. Прикро, що СНД перетворився на малоефективний інститут, і скептичне ставлення до нього посилюється", - сказав Президент України.