У засіданні ВР оголосили ще одну перерву

У пленарному засіданні Верховної Ради оголошено ще одну перерву - до 11.45 - на вимогу фракцій КПУ та Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, після закінчення першої перерви голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН повідомив, що під час консультацій була досягнута домовленість першим питанням розглядати проект закону про державний бюджет на 2010 рік.

Після цього, за його словами, будуть розглянуті кадрові питання як за поданням уряду, так і за поданням Президента.

Наступним питанням, за словами В.ЛИТВИНА, розглядатиметься звільнення і призначення суддів.

При цьому він зауважив, що фракції Партії регіонів та КПУ вимагають ще однієї, додаткової перерви для проведення консультацій.

Тому В.ЛИТВИН оголосив перерву до 11.45 і повідомив, що до закінчення ранкового пленарного засідання парламент працюватиме без перерви.