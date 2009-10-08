У Києві пройде IV Європейський PR-конгрес

9 жовтня 2009 року в Києві відбудеться захід, який називають головною подією року для PR-ринку України, – IV Європейський PR-конгрес.

Головна тема цього року: «Стратегія або тактика? або Як змінюються комунікації в умовах тотальної недовіри?».

Ознайомитися з програмою PR-конгресу можна на сайті проекту – www.prcongress.com.ua

Серед запрошених спікерів пленарних засідань:

Мазен НАГАВІ (Mazen Nahawi) – президент News Group International, керуючий директор Media Watch Middle East (Дубаї, ОАЕ);

Катерина ЦЕЦЮРА (Katerina Tsetsura) – професор університету Оклахоми, викладач однієї з провідних шкіл комунікацій в світі – коледжу журналістики і масових комунікацій Gaylor (США);

Джеймс УОРРЕН (James Warren) – Chief Digital Strategist, Europe; Chief Digital Creative Officer, Worldwide (поставте своє запитання Джеймсу УОРРЕНУ: http://prpodcast.com.ua/2009/09/digital-james-warren/);

Том БЛЕКВЕЛЛ (Tom Blackwell) – старший віце-президент і керуючий директор The PBN Company;

Роберт МАК (Robert Mack) – CEO Brussels, Burson Marsteller;

Пьер-Еммануель МАХІАС (Pierre-Emmanuel Mahias) – директор зі стратегічного планування Групи маркетингових комунікацій АДВ (Франція) і багато українських PR-експертів.

Цього року, завдяки одноденному формату, конгрес обіцяє стати, мабуть, найбільш прикладним з усіх.

Учасники Європейського PR-конгресу 2009 одержать інструментальний досвід в рамках трьох основних підтем:

можливість стратегічної роботи в умовах короткострокового планування;

вибір і оцінка ефективних інструментів комунікації та вимірювання їх результатів;

відновлення довіри до компанії інструментами public relations.

Традиційно, в програмі PR-конгресу - практикуми на актуальні теми: «Оновлений погляд на ефективність PR – що все-таки вважати результатом і як його забезпечити?» і «Репутація Online: Мистецтво ведення діалогу».

Увечері учасників PR-конгресу чекає ток-шоу «Як повернути довіру до українського бізнесу в умовах економічної кризи?» за участю міжнародних і українських експертів. Його модератором буде відомий телеведучий Андрій КУЛИКОВ («Свобода слова», ICTV).

В рамках Європейського PR-конгресу традиційно підіб’є підсумки Національний конкурс PR-проектів Pravda Awards. Цього року в програму конкурсу включений публічний захист робіт, що увійшли в шорт-лист. І, як завжди, у фіналі відбудеться урочиста церемонія нагородження переможців.