Тимошенко готова змиритися з будь-якими призначенцями Ющенка?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і уряд в цілому не заперечували і не мають наміру заперечувати проти кадрових пропозицій Президента, на які він має право.

Про це прем`єр-міністр заявила у відповідь на прохання УНІАН висловити свою думку про те, чи підтримує вона пропозиція Президента призначити Петра ПОРОШЕНКА міністром закордонних справ.

«Ми, як законослухняні громадяни України, і, крім того, члени уряду, які несуть відповідальність, діятимемо згідно з Конституцією. Якщо Президент вносить кандидатури, і він хоче проводити таку політику, отож, ми підтримуватимемо і допомагатимемо поки він Президент. Зміниться Президент, однозначно буде інша політика в державі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр підкреслила, що й раніше вона і уряд не виступали проти тих кадрових пропозицій, які робив Президент згідно з Конституцією.

«У Президента є право подавати кандидатів на посади міністра оборони, міністра закордонних справ. І уряд, і держава мають працювати згідно з Конституцією. І не має значення, подобається нам кандидатура чи не подобається, я просто думаю, що найголовніше, щоб країна, і кожен представник влади жив за Конституцією і відповідно до законів, а не так як це сьогодні відбувається в повному хаосі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому вона ще раз підкреслила, що майбутнє України - за диктатурою закону.