У ЄЦ кажуть, що Ющенко не позбувся кумівських підходів

Народні депутати від партії “Єдиний Центр” не підтримають кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА на посаду міністра закордонних справ.

Про це сьогодні заявив лідер партії, народний депутат Ігор КРІЛЬ, повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”.

За його словами, подання цієї кандидатури є очевидним доказом того, що Президент Віктор ЮЩЕНКО не позбувся родинних, «кумівських» підходів у кадрових питаннях.

«Вкотре глава держави пропонує на надзвичайно складний і відповідальний напрямок державної роботи людину, яка не має належних фахових вмінь для ефективного виконання покладених обов’язків, зате має близькі взаємини з Віктором ЮЩЕНКОМ. Ще раз особисте взяло гору над професійним, державницьким», – заявив І.КРІЛЬ.

Лідер “Єдиного Центру” вбачає у висуненні кандидатури П.ПОРОШЕНКА виразні ознаки політичної корупції. На його думку, у такий спосіб Президент намагається обміняти посаду керівника зовнішньополітичного відомства на набір зустрічних поступок від окремих фракцій, у тому числі і НУ-НС.

«Знову у парламент вноситься торгашество, коли міністром призначають не за фахом, а за політичним бартером. “Єдиний Центр” не братиме участі у цьому розміні», – сказав І.КРІЛЬ.

Він вважає, що для вирішення серйозних проблем і прорахунків в українській зовнішній політиці посаду міністра закордонних справ має обійняти кадровий дипломат із багаторічним досвідом реальної роботи у цій сфері. «Маючи серйозні прогалини у взаєминах із Європою, Росією, США, Україна не може дозволити собі таку розкіш, як міністр за особистими уподобаннями Президента. Це наша принципова позиція», - підкреслив лідер “Єдиного Центру”.

Як повідомляв УНІАН, Президент України В.ЮЩЕНКО вніс до парламенту кандидатуру П.ПОРОШЕНКА на посаду міністра закордонних справ.