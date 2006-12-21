Поживанов заявляє, що Черновецький і Довгий погрожували йому фізичною розправою

Народний депутат України, член фракції «Наша Україна» Михайло ПОЖИВАНОВ заявляє, що Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та його заступник, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ погрожували йому фізичною розправою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Зокрема, за словами М.ПОЖИВАНОВА, такі погрози від Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та О.ДОВГОГО прозвучали під час проведення останнього пленарного засідання Київради.

«Мені сьогодні під час проведення сесії Київради пан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та пан ДОВГИЙ особисто погрожували, що вони у найближчий час у зв’язку з моєю участю у блокуванні роботи пленарних засідань Київради дадуть можливість відчути на собі кожне блокування засідання міськради», - сказав депутат. Він наголосив, що такі слова розцінює як пряму погрозу фізичної розправи.

Крім того, М.ПОЖИВАНОВ наголосив, що «знаючи, на що здатні вищезгадані особи», змушений оприлюднити у засобах масової інформації інформацію про даний інцидент.

«Ще одна причина, з якої я не можу мовчати, - це те, що сьогодні було сказано на мою адресу, але немає ніякої гарантії, що наступний раз подібне не буде виголошено ще на адресу когось, і, не дай Боже, зроблено», - сказав М.ПОЖИВАНОВ.