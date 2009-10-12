СБУ чекає, поки диплом Кислинського перевірить Головдержслужба

Колегія Служби безпеки України прийме рішення щодо заступника голови СБУ Андрій КИСЛИНСЬКОГО як тільки отримає та вивчить результати перевірки Головного управління державної служби України щодо наявності у нього диплому про вищу освіту.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

«Як тільки до нас надійдуть результати перевірки, збереться колегія СБУ, яка прийме відповідне рішення за результатами цієї перевірки», - зазначили в СБУ, нагадавши, що керівник відомства Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вже неодноразово наголошував на тому, що окреслене питання має вивчити Головдержслужба, яка оформлює на роботу державних службовців.

Як повідомляв УНІАН, про використання А.КИСЛИНСЬКИМ підробленого документа про вищу освіту заявив наприкінці вересня народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ. Він звернувся до прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА з проханням провести перевірку достовірності диплома А.КИСЛИНСЬКОГО.

Сьогодні, 12 жовтня, міністр освіти та науки України Іван ВАКАРЧУК заявив, що результати перевірки Міносвіти підтвердили, що заступник голови СБУ Андрій КИСЛИНСЬКИЙ не навчався на історичному факультеті Національного університету України ім. Т.Шевченка. «Пан КИСЛИНСЬКИЙ в університеті імені Тараса Шевченка не числиться, й диплом про закінчення історичного факультету не отримував», - зазначив міністр.