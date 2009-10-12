ВО "Свобода": Ющенко перебуває під впливом антиукраїнських сил

12 жовтня Київська міська організація Всеукраїнського об’єднання «Свобода» провела пікетування Секретаріату Президента з вимогами присвоїти звання Героя України Степанові Бандері, визнати боротьбу ОУН-УПА національно-визвольною боротьбою Української нації та проголосити 14 жовтня – День створення УПА – державним святом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації ВО «Свобода», пікетувальники тримали гасла: «Вимагаємо визнати ОУН-УПА!», «Вимагаємо присвоїти Бандері звання Героя!», «Бандера – наш Герой! Покрова – наше Свято!», «Свобода» – за визнання ОУН-УПА!», «ОУН-УПА – державне визнання!» та інші.

За даними прес-служби, до учасників пікету вийшов головний юрист приймальні Президента П.КОСТЮЧЕНКО, якому заступник голови ВО «Свобода», голова Київської міської організації «Свободи» Андрій МОХНИК вручив звернення Політради Всеукраїнського об’єднання «Свобода» до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з вимогами присвоїти звання Героя України Степанові Бандері, визнати боротьбу ОУН-УПА національно-визвольною боротьбою Української нації та проголосити 14 жовтня – День створення УПА – державним святом.

Як зазначив під час свого виступу на пікетуванні А.МОХНИК: «Усі українці очікували, що до 100-літнього ювілею Степана Бандери Президент України присвоїть Провідникові ОУН звання Героя України. Але цього не сталося. На жаль, Віктор ЮЩЕНКО перебуває під впливом антиукраїнських сил і настільки захоплений поточною політичною боротьбою, що банально побоявся присвоїти Степанові Бандері звання Героя України”.

За словами А.МОХНИКА, “усі розмови Президента про українську націю так і не завершилися визнанням борців за її визволення, незважаючи на те, що є суспільна і, головне, політична затребуваність ідей Бандери”.

А.МОХНИК підкреслив, що наближається до завершення президентська каденція В.ЮЩЕНКА, і він має останній шанс належним чином пошанувати українських повстанців, які боролись за державну незалежність України проти московських, німецьких, польських, угорських, румунських та інших окупантів, та відзначити Провідника цієї боротьби – Степана Бандеру.