Фракція Литвина просить Тимошенко поцікавитися керівництвом МНС

Фракція Блоку Литвина звернулася до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням особисто втрутитись у ситуацію, що склалася у Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, і розглянути питання про відповідність займаним посадам його керівників.

Про це йдеться у заяві фракції, підписаній її керівником Ігорем ШАРОВИМ і переданій агентству УНІАН.

У заяві зазначається, що спостерігаються негативні тенденції у сфері пожежної безпеки в Україні. “Дедалі відчутнішими стають наслідки пожеж, зокрема через збільшення числа загибелі людей”, йдеться у зверненні.

У документі наводяться дані про те, що “у 1991 році смертельні випадки траплялися на кожній 35-й пожежі, у 2000 році – на кожній 18-й, а у 2008 році люди гинули на кожній 12-й пожежі”, а також значно зростають і матеріальні збитки від пожеж.

Як наголошують автори звернення, “є підстави стверджувати, що зазначені тенденції викликані насамперед незадовільним рівнем діяльності” МНС, а також “вкрай неефективною є робота щодо попередження пожеж та інших надзвичайних ситуацій”.

“Особливо непокоїть уже звична практика, коли представники міністерства закривають очі на численні порушення будівельних норм при здачі до експлуатації новозведених чи реконструйованих об’єктів, що дає підстави говорити про існування відповідних корупційних схем”, - йдеться у зверненні.

Як приклади погіршення ситуації з пожежною безпекою наводяться резонансні пожежі у ТОВ «Слов’янський ринок» та залі гральних автоматів у Дніпропетровську; на ЗАТ «ЗАЗ» у Запоріжжі; у супермаркеті мережі Foxmart та підземній захисній споруді Фонду комунального майна у Сімферополі; у цеху переробки паперу ВАТ «ВЗП-2» і ЗАТ «Ринок «Оболонь» у Києві.

“З огляду на це особливу тривогу викликають питання захисту від пожеж мешканців новозведених висотних будинків, протипожежного захисту стратегічних об’єктів, зокрема, атомних електростанцій, а також споруджуваних об’єктів для проведення Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році”, заявляють у фракції Блоку Литвина.

Представники фракції неодноразово зверталися до Кабінету міністрів з депутатськими зверненнями і запитами щодо незадовільної діяльності МНС, а також “щодо непрофесійності та причетності до корупційних діянь керівництва міністерства, зокрема, заступника міністра Валерія ТРЕТЬЯКОВА”.