Литвин закликає політиків займатися не вишиванками, а проблемами людей

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН закликає політиків займатися “не вишиванками”, а вирішувати конкретні проблеми життєзабезпечення людей».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив сьогодні на прес-конференції у Житомирі, коментуючи проблемну ситуацію у його рідному Новограді-Волинському, де 14 жовтня відбулося попереджувальне відключення міста енергетиками від водопостачання через борги.

«Я думаю, що керівникам, окрім вишиванок, треба впритул зайнятися і людьми, людськими нагальними проблемами», - підкреслив голова ВРУ.

Він також повідомив, що звернеться з листом до уряду та Міністерства оборони, яке заборгувало військовому гарнізону в Новоград-Волинському кошти для розрахунків за спожиті енергоносії.

При цьому спікер зауважив, що керівництву країни, Міноборони та місцевій владі Житомирщини не варто обмежуватися виключно листуванням, а слід негайно вжити дієвих заходів для реструктуризації заборгованості та зняття цього питання.

«Можливо, якби я сьогодні не їхав на Житомирщину, про цю проблему ніхто б і не знав», - вважає голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня через заборгованість водоканалу перед енергетиками у місті Новоград-Волинський Житомирської області (із населенням більш як 50 тис. осіб) на цілий день було повністю припинено водопостачання. У свою чергу керівництво водоканалу заявляє, що з ними також не розрахувався головний споживач – військовий гарнізон.