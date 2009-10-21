Гриценко здався у ЦВК

Народний депутат із фракції "Наша Україна – Народна самооборона" Анатолій ГРИЦЕНКО сьогодні подав документи до Центральної виборчої комісії на реєстрацію кандидатом у Президенти України.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з законом, ЦВК повинна розглянути документи впродовж п’яти днів та прийняти рішення про реєстрацію.

Коментуючи цю подію, А.ГРИЦЕНКО зазначив: «Першу перемогу ми вже отримали. Причому не тільки ГРИЦЕНКО, а наші українські громадяни: 2,5 млн. грн. застави, які дають право на участь у виборах, зібрав народ України. Якщо мене запитають, хто вам дав гроші на вибори, то я можу сказати чесно, дивлячись людям в очі, – це український народ. Люди, яких я не знаю, люди, які не висунули жодної умови – ні стати міністром, ні губернатором, ні віддати якийсь завод».

А.ГРИЦЕНКО повідомив, що заставної суми 2,5 млн. грн. тільки 10 тисяч – його власні кошти та кошти його сім’ї. Найбільший внесок, який був зроблений, - 150 тис. грн., найменший – 5 грн.

Також він зауважив, що протягом п’яти днів отримає посвідчення кандидата у Президенти України.

«Моя програма називається по-військовому чітко і відповідально – «Присягаю народу України». Я йду на ці вибори захищати народ, який люблю, і я оголошую війну їхній державі – державі стельмахів, лозінських, зваричів», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.