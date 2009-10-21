«Мильна опера» з недоторканністю затягнеться на рік-два?

Народний депутат України Інна БОГОСЛОВСЬКА називає вчорашнє голосування за законопроект про зняття депутатської недоторканності виборчим трюком. Про це вона заявила в коментарі УНІАН.

«У парламентаріїв була реальна можливість вже зараз обмежити свою недоторканність. Проте замість того, щоб підтримати законопроект Вячеслава КИРИЛЕНКА, який уже пройшов експертизу Конституційного Суду, вони вирішили одержати відтермінування і проголосували за проект ЯНУКОВИЧА-ЛАВРИНОВИЧА, а він ще не розглядався в КС. Таким чином, «мильна опера» з недоторканністю може затягнутися на рік-два», - говорить І.БОГОСЛОВСЬКА.

За словами позафракційного депутата, цинізм депутатського корпусу інколи не має меж. «Я голосувала за обидва законопроекти, бо вважаю, що нам обов`язково потрібно обмежити депутатську недоторканність. Усі, і прості громадяни, і депутати, мають бути рівними перед законом. Але результативне голосування лише щодо одного з них свідчить, що депутати свідомо пішли на обман людей», - відзначає І.БОГОСЛОВСЬКА.

Вона наголошує: в разі підтримки законопроекту В.КИРИЛЕНКА, вже зараз після повторного голосування можна було б піддати переслідуванню парламентаріїв, замішаних у кримінальних справах.

«Останнім часом збільшилася кількість кримінальних справ, в яких фігурують народні депутати. Без обмеження статусу депутатської недоторканності вони навряд чи будуть розслідувані і доведені до суду. А отже винні можуть залишитися безкарними», - каже депутат.

І.БОГОСЛОВСЬКА прогнозує, що розгляд законопроекту ЯНУКОВИЧА-ЛАВРИНОВИЧА в КС може затягнутися.

«Результат ми отримаємо не раніше весни. Цілком можливо, що якась частина цього проекту буде визнана неконституційною, і тоді доведеться починати все спочатку – реєструвати новий законопроект, розглядати його у Верховній Раді тощо. Це все може затягнутися на роки. А тим часом, у нас будуть нові справи з педофілії, полювання на людей в угіддях та інші волаючі злочини за участю депутатів», - резюмує І.БОГОСЛОВСЬКА.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня на розгляд у Верховній Раді України було представлено два законопроекти про відміну депутатської недоторканності.

Зокрема, законопроектом «Про внесення змін до Конституції України», запропонованим народними депутатами від Партії регіонів, пропонується відмінити недоторканність народних депутатів, Президента України і суддів України.

Другим законопроектом, одним з авторів якого є В.КИРИЛЕНКО, і який вже має висновок Конституційного Суду, передбачається відміна лише депутатської недоторканності.

Проте Верховна Рада України попередньо схвалила і направила на розгляд Конституційного Суду проект закону «Про внесення змін до Конституції України (щодо гарантії недоторканності для окремих посадовців)», запропонований ПР. За дане рішення проголосували 390 з 438 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі.