На Майдані спливло: «з Україною в серці»

Лідер Народного Руху України Борис ТАРАСЮК вважає, що проведення з’їзду «Батьківщини» по висуненню кандидатом в президенти Юлії ТИМОШЕНКО на Майдані є продовженням традицій 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.ТАРАСЮК заявив сьогодні під час IX з’їзду «Батьківщини».

Він оголосив рішення XVIII з’їзду Народного Руху України щодо підтримки цією політичною силою Ю.ТИМОШЕНКО на посаду президента.

За словами Б.ТАРАСЮКА, демократичні сили повинні об’єднатися і зробити все, аби «не допустити до влади антидержавницькі сили» в особі Віктора ЯНУКОВИЧА.

У свою чергу, виступаючи на Майдані, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО назвав абсолютно вірним вибором проведення на Майдані з’їзду.

«Істинно те, що іде від щирого серця. Ми прийшли на цей Майдан з Україною в серці», - сказав він.

І.КИРИЛЕНКО зауважив, що кандидат на посаду президента Ю.ТИМОШЕНКО «з того особливого сплаву, який ніколи не згинався».

Про свою підтримку Ю.ТИМОШЕНКО зі сцени Майдану також заявили народні артисти Ніна МАТВІЄНКО та Олександр ПОНОМАРЬОВ, який в цей момент виконує одну зі своїх пісень.