Тимошенко отримала благословення європейських правоцентристів

Президент Європейської народної партії (ЄНП) Вільфред МАРТЕНС висловився на підтримку лідера БЮТ, прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО як кандидата у Президенти України на виборах, що відбудуться 17 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення президента ЄНП було зачитано сьогодні на з’їзді Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», що проходить на Майдані Незалежності.

«Ви справді готові очолити Україну і вести її вперед як Президент. А ми в Європейській народній партії як завжди готові допомогти вам модернізувати Україну, зміцнити її європейське покликання, повернути економічне зростання та забезпечити добробут всіх її громадян», - йдеться у зверненні В.МАРТЕНСА.

Президент ЄНП також зазначає, що Ю.ТИМОШЕНКО завдяки своїй компетенції та цілеспрямованій команді побудувала партію «Батьківщина» як демократичну політичну силу з європейськими цінностями, яка здатна забезпечити для України та всіх її громадян заможне та мирне європейське майбутнє.

«Бажаю вам, Юлія, успіху на президентських виборах 17 січня 2010 року. Робота, яку ви здійснили за останній рік, намагаючись вивести українську економіку з фінансової кризи, є справді визначною. Вашу здатність приймати та запроваджувати важкі рішення, включаючи боротьбу з корупцією, помітили та оцінили по всьому світу», - відзначив В.МАРТЕНС у своєму вітальному слові.

Європейська народна партія - найбільша з європейських політичних партій. Заснована 1976 року, ЄНП включає на правах колективних членів правоцентристські, християнсько-демократичні й інші партії з близькою ідеологією країн Європейського союзу (69 партій в 37 країнах). У Європарламенті ЄНП має найбільшу фракцію - 265 депутатів.

Українські партії "Наша Україна", Народний рух України і ВО "Батьківщина" входять до ЄНП в статусі спостерігачів.