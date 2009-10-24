У Луценка підрахували: на Майдані - 150 тисяч людей

Сьогодні увечері на Майдані Незалежності в Києві під час з’їзду для висунення лідера “Батьківщини”, прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО кандидатом у Президенти України зібралися 150 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ у Києві.

При цьому в міліції зазначили, що на цей час охорону громадського порядку в центрі Києва, де відбуваються заходи, здійснюють 1,5 тис. співробітників міліції, бійців внутрішніх військ МВС України.