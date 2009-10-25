СПУ вчетверте висунула Мороза кандидатом у Президенти

Соціалістична партія України вчетверте висунула свого лідера Олександра МОРОЗА кандидатом у Президенти України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення під час роботи другого етапу XV з’їзду СПУ проголосували 268 делегатів з 421 зареєстрованого. При цьому 15 делегатів проголосували проти висування О.МОРОЗА кандидатом у Президенти. Однак, не зважаючи на те, що член політради СПУ, екс-голова Фонду держмайна України Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО не зняла своєї кандидатури на висування кандидатом у Президенти питання її підтримки не було поставлене з’їздом на голосування.

Під час свого виступу перед з’їздом О.МОРОЗ розповів про свою президентську програму, якою, зокрема, передбачена ліквідація районних державних адміністрацій, заборона на продаж землі. О.МОРОЗ вважає, що ринок землі в Україні повинен обмежуватися викупом державою у громадян актів на земельні ділянки і передачею цих ділянок в оренду селянам, кооперативам, фермерам, інвестиційним компаніям.

«Треба розвернути чиновництво до потреб громадян і інтересів держави, зробити це за рахунок впливу правоохоронних органів і за рахунок змін у функціях апаратів державного управління і місцевого самоврядування… Порушники закону – представники влади – повинні каратися без права на помилування і амністію, без права будь-коли займати посаду держслужбовця. Схоже Україна рано відмовилась від смертної кари за крадіжки бюджету, умисні вбивства чи наругу над неповнолітніми», - сказав О.МОРОЗ у своєму виступі.

Крім того, на прес-конференції по закінченню з’їзду лідер СПУ сказав журналістам, що в разі, якщо він не пройде у другий тур, його політична сила і він сам не будуть підтримувати прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО на посаду Президента, але партія вирішить, кого підтримати у другому турі президентських виборів.

Крім того, на з’їзді був створений громадсько-політичний блок, який поки що не буде офіційно реєструватися, але буде підтримувати О.МОРОЗА під час президентської кампанії. В цей блок увійдуть Союз молодих соціалістів, Союз власників земельних і майнових паїв, організації «Діти війни» та «Закінчимо війну» та інші. З’їзд продовжив дію мандатів учасників до травня 2010 року.