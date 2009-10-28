Вінський бачить, що для олігархів вже не указ ні Президент, ні прем’єр

Голова центрального оргкомітету Народно-патріотичного об’єднання «За демократію і справедливість» Йосип ВІНСЬКИЙ вважає, що сучасні політичні партії в Україні формуються за тупиковою моделлю, підміняючи ідеологічну складову пошуком підтримки в олігархів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі об’єднання, Й.ВІНСЬКИЙ сказав: «На жаль, за такою логікою сформовані практично всі провідні партії в Україні, і навіть Компартія, яка починала як чиста ідеологічна партія».

На його думку, комуністи після їхніх «походів до олігархів» втратили підтримку саме тому, що «люди відчули: КПУ перестала бути ідеологічною партію, перестала відстоювати ті цінності, про які вона говорила».

Й.ВІНСЬКИЙ також нагадав, що і в лавах Соціалістичної партії України він відстоював модель саме ідеологічної партії. «І до того часу, поки ця модель реалізовувалася, СПУ певним чином мала успіх. Можливо, у нас не було достатньо ресурсів, щоб донести це до людей, але в нас були люди, які вірили в цю ідею», - наголосив він.

«Я думаю, що ключова проблема партійного будівництва сьогодні - це формування політичних сил на основі (підтримки) олігархів. І ця модель завела Україну в тупик», - вважає Й.ВІНСЬКИЙ.

Він додав, що в 2004 році була спроба зламати таку модель, але ця спроба не вдалася. «Реально сьогодні ця модель не тільки не стала слабшою – вона стала сильнішою. Бо якщо раніше олігархи залежали від того, що скаже Леонід Данилович КУЧМА, і під нього підлаштовувались, то сьогодні вони набрали вже такої сили, що для них не указ ні Президент, ні прем’єр-міністр», - вважає він.

«Ключовою проблемою нашого партійного будівництва є відсутність ідеологічних партій. І тому моя робота зі створення Народно-патріотичного об’єднання «За демократію і справедливість» полягає в тому, щоб знову повернутися до моделі створення ідеологічної партії», - підкреслив Й.ВІНСЬКИЙ.