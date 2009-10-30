5 жителів Дрогобича померли від невідомого вірусу, який діє блискавично

П’ятеро мешканців Дрогобича та району померли через дію невідомого вірусу, який спричинив блискавичну та гостру форму пневмонії, що зазвичай є неможливим.

Про це кореспонденту УНІАН на умовах анонімності повідомили двоє медиків з Дрогобича з понад 20-ти та 35-річним стажем роботи.

Обоє лікарів відзначили, що не спостерігали в своїй практиці випадків такої блискавичної дії вірусу, якому не могли протидіяти найсильніші антибіотики.

За даними співрозмовників агентства, легені померлих були настільки уражені, якби вони хронічно хворіли пневмонією, а більшість померлих це молоді люди.

«Ніхто не знає, що діється», - сказала УНІАН працівник міської лікарні, висловивши думку, що, швидше за все, це дія якогось нового невідомого вірусу.

Співрозмовник агентства запевнила, що лікарі надавали професійну допомогу хворим, у тому числі, забезпечували їх усіма необхідними ліками, що, однак, не приводило до виздоровлення.

«Це сильна інфекція, на котру, коли попадає (в організм), немає ради: три дні й людина гине», - сказала вона.

За даними медиків, серед померлих - троє молодих людей віком 26-27 років, одна 11-річна дитина та 40-річний чоловік.

Працівник міської поліклініки також сказала УНІАН, що швидше за все причиною смертей є якийсь невідомий вірус.

Вона зауважила, що, переважно, за весь період сезону підвищеного ризику захворювання на грип в регіоні помирало 1-2 людини.

«Ніхто нічого не знає», - описала вона ситуацію із хворими.

Вона також висловила думку, що вірус має дію, схожу на СНІД, котрий послаблює імунітет. «Щось вбиває імунітет», - сказала медик.

Працівник міської лікарні також назвала неадекватним діагноз причини смертей "післягрипові ускладнення", підкресливши, що вони можуть наступати після того, як людина прохворіла деякий час.

"Грип може дати ускладнення на нирки, наприклад, але то пізніше - після хвороби", - зауважила вона.

Натомість, смертельні випадки у Дрогобичі були зафіксовані буквально після кількох днів після того, як хворий потрапляв до лікарні.

Одна із співрозмовниць також повідомила, що тіло одного із померлих планувалося забрати на розтин до Львова.

Як повідомляв УНІАН, за офіційними даними, у Львівські області у жовтні померло від пневмонії 10 чоловік, 5 з яких - у Дрогобичі та районі.

Сьогодні міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ повідомив, що в Україні підтверджено випадки захворювання на високо патогенний грип А/H1N1.