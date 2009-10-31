Богатирьова розказала, як Ющенко подав приклад боротьби з епідемією

Секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА закликає не політизувати ситуацію з виявленням в Україні грипу А/H1N1.

Про це вона сказала вчора в ефірі програми Шустер live» на ТРК «Україна».

«Я сьогодні звертаюсь до всіх політиків: припиніть використовувати цю ситуацію в політичних цілях, у піар-кампаніях», - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона також застерегла політтехнологів від використання теми епідемії для підвищення рейтингів політиків.

«Щоб ця тема не стала заручницею або способом піару для тих осіб, які кандидують на посаду президента», - зауважила вона.

За словами секретаря РНБО, Президент Віктор ЮЩЕНКО, провівши засідання Ради нацбезпеки та оборони, подав приклад того, що потрібно діяти, а не говорити.