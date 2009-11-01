Експерт: Росія зараз не може собі дозволити становити загрозу для України

Росія зараз не може собі дозволити становити загрозу для свого сусіда – України, сказав кореспонденту УНІАН директор російського Центру політичної інформації Олексій МУХІН.

За його словами, можливість збройного конфлікту між Україною і Росією виключена.

«Російське керівництво є зараз певною мірою заручником власного вчинку, скоєного рік тому з визнанням (незалежності) Абхазії і Південної Осетії, і будь-які дії, спрямовані на розвиток «ініціативи», можуть бути катастрофічним чином інтерпретовані проти російського керівництва, можуть підірвати міжнародний авторитет країни. Тому зараз Росія не може собі дозволити, в політичному сенсі цього слова, становити загрозу для свого сусіда», - заявив експерт.

Коментуючи перекидання збройних сил РФ у Північнокавказький військовий округ, в безпосередній близькості від кордонів України, О.МУХІН сказав, що ніяких несанкціонованих передислокацій не ведеться, оскільки це можна було б використовувати проти Росії.

За його словами, передислокація військ проходить у рамках планів, затверджених Міністерством оборони РФ, і про це інформовано керівництво Збройних сил України.

«Якихось спонтанних передислокацій немає і бути не може – очевидно, що це може бути використано проти російського керівництва», - сказав експерт.

При цьому О.МУХІН допустив, що передислокація може проводитися і прикордонними військами, в рамках угод, які були досягнуті недавно з Абхазією і Південною Осетією про вибудовування їх прикордонної інфраструктури.

«На жаль, політична складова роботи з такою інформацією зараз в Україні домінує і використовується в цілях певних кандидатів, які ведуть дуже активну виборчу кампанію по виборах Президента України», - вважає експерт.