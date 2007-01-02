Томенко: для Ющенка важливіше домовитися з Януковичем, ніж піти на вибори

Народний депутат України, член фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО прогнозує, що 2007 рік буде роком перманентного політичного конфлікту.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН.

“Продовжиться позиційне політичне протистояння з одного боку команди Віктора ЮЩЕНКА та команди Віктора ЯНУКОВИЧА, з другого боку – опозиція буде відстоювати своє право на можливість впливати на перебіг ситуації і на втручання в ті чи інші політичні рішення”, - вважає М.ТОМЕНКО.

Також, за його словами, існуватиме ще одна лінія конфлікту – боротьба місцевих еліт за “місце під політичним сонцем”, тобто боротьба місцевих держадміністрацій з місцевими радами за те, хто головніший при владі.

“Тобто, фактично, цей рік буде боротьбою за те, хто остаточно переможе у змаганні за статус головного політичного актора в системі виконавчої влади - команда Президента чи команда прем’єра, і за статус, хто головний на регіональному рівні. Це дві лінії конфлікту, які будуть визначальними у 2007 році”, - вважає М.ТОМЕНКО.

Говорячи про розпуск парламенту, представник БЮТ зазначив, що вірогідність розпуску і, відповідно, відставки уряду існує, але поки що він не бачить системних об’єктивних передумов для такого рішення. “Складність полягає в тому, що на сьогодні ні В.ЮЩЕНКО ні В.ЯНУКОВИЧ, ні Олександр МОРОЗ не зацікавлені в цьому. Ключових гравців в антикризовій коаліції влаштовує нинішня ситуація. В.ЮЩЕНКА нинішня ситуація не влаштовує, але у нього немає гарантій, що його команда на дострокових виборах отримає більше місць у парламенті, ніж має зараз”, - сказав він.

М.ТОМЕНКО вважає, що для В.ЮЩЕНКА важливіше домовитись з антикризовою коаліцією, ніж ризикнути і піти на дострокові вибори. “Позиції одного Блоку Тимошенко і ряду позапарламентських партій недостатньо, щоб змінити цю ситуацію”, - наголосив депутат. Тому він вважає, що вірогідність розпуску не є високою.

Невисокою М.ТОМЕНКО називає й вірогідність скасування політичної реформи. Він переконаний, що Конституційний суд ухвалить таке рішення щодо змін до Конституції, яке буде не на користь жодній зі сторін, наприклад, висловиться за скасування окремих положень, але радикального рішення не буде.