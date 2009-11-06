Рубан розповів, що люди просять змінити в Конституції

Директор Національного інституту стратегічних досліджень, член політради «Нашої України» Юрій Рубан в інтерв’ю газеті «Високий Замок» заявив, що реформи в державі слід розпочинати із конституційних змін.

«Не може бути ефективної влади без змін до Основного Закону. Президент Віктор Ющенко - єдиний, хто запропонував конкретні правила гри «ще на березі», до того, як іти «у плавання». Всі решта кандидати зайняли хитру позицію: ви спочатку нас оберіть, дайте нам владу в руки, а вже потім ми вас розсудимо», - наголосив Рубан.

Він також підкреслив, що обговорення Конституції в Україні викликає велике зацікавлення серед людей. «Я не чув скарг від жодного аналітика чи рядового громадянина, якого начебто змушували обговорювати президентський проект. Обговорення відбувається у вільному режимі, ми вже отримали тисячі зауважень, пропозицій, - розповів експерт. - У більшості цих звернень народ каже, що він думає про владу – і про парламент, про Кабінет Міністрів, і про Президента. Люди пишуть про наболіле. Серед цих листів є «простацькі», не по-науковому сформульовані пропозиції, а також розлогі міркування кваліфікованих юристів, які, проаналізувавши складний документ, радять, як удосконалити цей документ».

«Ми підсумували десь понад шість тисяч пропозицій, які стосувалися восьми десятків статей Конституції. Найбільше зауважень стосується розділу про Національні збори. Другими за чисельністю є пропозиції до вступного розділу, де йдеться про герб, гімн. Є багато пропозицій щодо судоустрою… Найактивніша аудиторія – це інтернет-користувачі з великих міст», - розповів директор НІСД.

Рубан наголошує - переважна кількість підтримує позиції Президента, які стосуються парламентської реформи: «Люди бачать, що принцип представницької демократії – у тому вигляді, як він реалізований в Україні, - заходить у тупик. Вони бачать, що цей парламент з його системою обрання за закритими партійними списками, з його недоторканністю, з його диктатом партійних лідерів насправді не представляє інтересів виборців. Що така Верховна Рада не підзвітна і не відповідальна перед ними. І тому треба робити зміни».

Водночас він зауважив, що певні пункти проекту Конституції є дискусійними, як-от є положення про двопалатний парламент, позиція про обрання колишніх президентів пожиттєвими сенаторами. «Віктор Ющенко заявив, що готовий від цієї тези відмовитися. Скасування недоторканності, скорочення кількості народних депутатів, представлення регіонів, адміністративно-територіальна реформа – все це знаходить відгук у наших громадян», - додає Рубан.