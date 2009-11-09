Прес-конференція «Гральним комерсантам – кримінальну відповідальність!»

У четвер, 12 листопада, о 12.30 в інформаційному агентстві УНІАН (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал) відбудеться прес-конференція на тему: «Гральним комерсантам – кримінальну відповідальність! Заборонений гральний “бізнес” шукає нових жертв через “інтерактивні клуби”».

Учасники прес-конференції:

Дмитро ВЕТВИЦЬКИЙ, народний депутат України (фракція БЮТ);

Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, народний депутат України (фракція БЮТ);

Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ, головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва»;

Наталія РОЗИНСЬКА, ведуча соціального проекту «Знайдемо вихід» «Першого» каналу.

Як зазначають у ГК «Форум порятунку Києва», «гральний бізнес в Україні – ганебне, злочинне і аморальне явище економічного та соціального життя країни, став справжнім національним лихом. В нинішніх умовах, коли ліквідація руйнівних для суспільства наслідків процвітання грального бізнесу стала неможливою в інший спосіб, ніж його заборона, необхідність забезпечення дотримання Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» є очевидною».

Необхідність встановлення кримінальної відповідальності за організацію та проведення азартних ігор пояснюється недостатньою юридичною відповідальністю за порушення вищевказаного закону, а також появою оновлених гральних закладів, так званих «інтерактивних клубів» та інтернет-кафе. Власники гральних закладів незаконно перепрофільовують казино на клуби з Online-азартними іграми, організацію яких навіть в електронному (віртуальному) вигляді заборонено. Сьогодні гральна індустрія маскується під вивісками «інтерактивних клубів» та інтернет-кафе і продовжує працювати. «Інтерактивні клуби» під прикриттям послуг доступу до всесвітньої мережі пропонують зіграти в рулетку як у звичайному казино.

Як показує практика, норма статті 3 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» щодо встановлення штрафів за організацію азартних ігор виявилася недостатньою для того, щоб забезпечити виконання закону. Застосування зазначеної норми до суб’єктів господарювання, які організовують і проводять на території України азартні ігри, за рішенням суду (за позовом органів Державної податкової служби) передбачає фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі восьми тисяч мінімальних заробітних плат з конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) від проведення такої азартної гри підлягає перерахуванню до Державного бюджету України. Разом з тим, діяння, що пов’язані з організацією грального бізнесу, проведенням азартних ігор, кваліфікуються як зайняття забороненими видами господарської діяльності, відповідальність за вчинення яких передбачена статтею 203 Кримінального кодексу України. Мірою покарання за цією статтею є штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є у тисячі разів меншим за розмір штрафу, встановлений статтею 3 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Оскільки гральний бізнес є одним з найпривабливіших видів комерційної діяльності, прибутки від якого можуть порівнюватися з торгівлею наркотичними речовинами, покарання за організацію азартних ігор має встановлюватися співрозмірне прибуткам і шкоді від цього виду діяльності, переконані у «Форумі порятунку Києва». Тому вкрай важливим є упорядкування та приведення норм чинного законодавства до чітких, зрозумілих, які не давали б можливості маніпулювати буквою закону, ухилятися від відповідальності за її порушення. Саме зміни до Кримінального кодексу України, запропоновані проектом Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України» (щодо встановлення кримінальної відповідальності за організацію та проведення азартних ігор) (реєстр. № 5199 від 07.10.2009) дозволяють уникнути законодавчих колізій і визначити обґрунтоване покарання.

Нова хвиля розквіту грального бізнесу у вигляді «інтерактивних клубів» не просто заважає, а зводить нанівець можливість оздоровлення суспільства від завданої ним шкоди та чинить загрозу молодому поколінню українців. Встановлення кримінальної відповідальності за організацію та проведення азартних ігор є єдиним вагомим засобом впливу з метою недопущення подальшого порушення закону та врешті-решт припинення одурманювання населення.

Учасники прес-конференції виступають у підтримку проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України» (щодо встановлення кримінальної відповідальності за організацію та проведення азартних ігор) (реєстр. № 5199 від 07.10.2009) і наголошують на необхідності його негайного розгляду Верховною Радою України.