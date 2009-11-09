У БЮТ придумали, як захистити підприємців від свавілля силовиків

Народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН зареєстрував законопроект «Про проведення перевірок суб`єктів підприємницької діяльності виключно на підставі рішення суду».

Відповідний проект закону розміщений на офіційному сайті Верховної Ради України.

О.ФЕЛЬДМАН пропонує обстеження і вивчення всіх або окремих ділянок фінансово-господарської діяльності підприємств чи їхніх підрозділів здійснювати тільки на підставі рішення суду, або порушеної кримінальної чи оперативно-розшукової справи. При цьому запити інформації про діяльність підприємств, зокрема первинних або статутних документів – прирівняти до перевірки.

Відповідно до законопроекту, ініціатор проведення перевірки перед початком заходів має подати до суду письмове обгрунтування перевірки, дати її початку і завершення, склад осіб, які її проводитимуть, документи, що обгрунтовують перевірку, а також відомості на вимогу суду. Посадовці зможуть приступити до проведення перевірки за умови надання суб`єкту підприємницької діяльності під розписку копії рішення суду, в якому вказані підстави для проведення перевірки, дата її початку і закінчення.

«Законопроект направлений на захист підприємництва від свавілля з боку контрольно-силових органів, на припинення протиправних перевірок і на протидію використанню силових структур у конкурентній боротьбі», - зазначає О.ФЕЛЬДМАН.