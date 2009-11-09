Яценюк: Берлінський мур «переїхав» на кордон України і ЄС

Кандидат у Президенти України Арсеній ЯЦЕНЮК наголошує, що фактично Берлінський мур не було зруйновано, а «пересунуто» на кордон України з Європейським Союзом, і його остаточне падіння відбудеться в результаті формування Великої Європи.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, повідомили УНІАН в прес-службі А.ЯЦЕНЮКА. (Сьогодні 20-річний ювілей відкриття кордону між Західною і Східною Німеччиною і падіння Берлінської стіни – УНІАН).

«Берлінський мур упав фізично, а фактично залишився. Він просто «переїхав» із Берліна на кордон України і ЄС. Ми ж досі розділені», - додав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, знищення «Берлінського муру» можливе виключно шляхом формування Великої Європи як континенту. «Європа не може бути поділена лише на тих, хто є членом ЄС, і тих, хто ним не є”, - зазначив політик. Він зазначив, що Україна серед основних країн європейського континенту. А.ЯЦЕНЮК наголосив, що “ми ніколи не погодимося з роллю українців як європейців другого чи третього сорту”. “Моя відповідь дуже чітка: Україна і є Європа», - сказав він.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що “Берлінський мур” має бути знищено. Він переконаний, що Україна насамперед повинна розвиватися як самостійна держава, здатна довести свою силу. Для цього, вважає кандидат у Президенти України, Київ повинен, зокрема, ініціювати створення Східноєвропейського простору. «Я неодноразово заявляв, що ми простягнемо руку нашим партнерам у Східній Європі. Це і Білорусь, і Молдова, й Росія, і Грузія».

«Ми підемо шляхом створення чотирьох спільних політик як на фронті європейсько-українських відносин, так і на східному економічному фронті, де ми теж зобов`язані запропонувати чотири спільні політики інтеграції», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, світова криза підштовхує до того, щоб Європа все-таки стала конкурентоспроможною, бо «інакше ми залишимося поза конкуренцією - щодо азіатських країн, щодо нових центрів впливу в світі, які виникли під час світової кризи”.