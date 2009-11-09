Литвин змусить ВР розглянути бюджет-2010 незважаючи ні на що?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що наступного тижня парламент розгляне проект державного бюджету на 2010 рік попри блокування цього питання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

"Зараз свідомо блокується процес розгляду держбюджету”, - підкреслив спікер.

В.ЛИТВИН зазначив, що із 33-х членів парламентського Комітету з питань бюджету по двоє депутатів представляють фракції КПУ і «Блоку Литвина», семеро – фракцію НУ-НС, «а решта – представники двох найбільших фракцій, які не з`являються останнім часом на засідання комітету».

«Партії регіонів прийняття бюджету не потрібно, оскільки тільки такий стан речей дає додаткові підстави для критики своїх політичних опонентів, - підкреслив В.ЛИТВИН. - Іншій політичній силі бюджет не потрібен також, бо у разі його прийняття треба дати відповідь на всі ті обіцянки, які вже виголошені і зафіксовані у відповідних постановах уряду, і які, зокрема, стосуються підвищення зарплат окремим категоріям громадян».

«Маємо парадоксальну ситуацію: з одного боку є звернення уряду перенести розгляд програми економічно-соціального розвитку на 2010 рік, затвердження якої має передувати розгляду проекту бюджету, а з другого боку – заяви, що бюджет не буде прийнятий», - зазначив В.ЛИТВИН.

Керівник парламенту заявив, що наступного тижня, «який би опір цьому не чинили і як не затягували б розгляд питання про бюджет, воно буде розглянуто». За його словами, на сьогодні депутатські фракції та окремі парламентарії внесли вже понад 1 тисячу поправок до проекту бюджету, які будуть направлені уряду.