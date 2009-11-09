Литвин змусить ВР розглянути бюджет-2010 незважаючи ні на що?
"Процес блокують свідомо..."
Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що наступного тижня парламент розгляне проект державного бюджету на 2010 рік попри блокування цього питання.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.
"Зараз свідомо блокується процес розгляду держбюджету”, - підкреслив спікер.
В.ЛИТВИН зазначив, що із 33-х членів парламентського Комітету з питань бюджету по двоє депутатів представляють фракції КПУ і «Блоку Литвина», семеро – фракцію НУ-НС, «а решта – представники двох найбільших фракцій, які не з`являються останнім часом на засідання комітету».
«Партії регіонів прийняття бюджету не потрібно, оскільки тільки такий стан речей дає додаткові підстави для критики своїх політичних опонентів, - підкреслив В.ЛИТВИН. - Іншій політичній силі бюджет не потрібен також, бо у разі його прийняття треба дати відповідь на всі ті обіцянки, які вже виголошені і зафіксовані у відповідних постановах уряду, і які, зокрема, стосуються підвищення зарплат окремим категоріям громадян».
«Маємо парадоксальну ситуацію: з одного боку є звернення уряду перенести розгляд програми економічно-соціального розвитку на 2010 рік, затвердження якої має передувати розгляду проекту бюджету, а з другого боку – заяви, що бюджет не буде прийнятий», - зазначив В.ЛИТВИН.
Керівник парламенту заявив, що наступного тижня, «який би опір цьому не чинили і як не затягували б розгляд питання про бюджет, воно буде розглянуто». За його словами, на сьогодні депутатські фракції та окремі парламентарії внесли вже понад 1 тисячу поправок до проекту бюджету, які будуть направлені уряду.