Ющенко закликає політиків лікуватися

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає, аби вакцинація населення відбувалася у суворій відповідності до рекомендацій лікарів.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це під час брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

«Президент України вкотре звертається до політиків з проханням не займатися лікуванням українців, а швидше самим лікуватися від політичного грипу. Бо проблема в Україні не в пандемії каліфорнійського грипу, проблема в Україні – це політичний грип, який розповсюджують своїми безвідповідальними заявами українські політики», – наголосила вона.

І.ВАННИКОВА повідомила, що глава держави закликав уряд, зокрема Міністерство охорони здоров’я, винести уроки з епідемії грипу і не повторити помилок у разі появи другої хвилі епідемії. Насамперед йдеться про необхідність перегляду підходу до самої політики вакцинації. Зокрема, це стосується не тільки вакцинації від грипу, а й від інших небезпечних хвороб – туберкульозу, дифтерії, кору, краснухи тощо. За словами І.ВАННИКОВОЇ, дезорганізація кампаній вакцинації, випадки ввезення в Україну сумнівних ліків і вакцин, відсутність адекватної роз’яснювальної роботи призвели до підриву довіри громадян до вакцинації як такої. «Відтак, один із уроків, які необхідно винести з епідемії, – це необхідність відновлення адекватної програми вакцинації. Президент доручив уряду, усім залученим міністерствам та іншим органам влади вжити до цього необхідних заходів», – зауважила вона.

При цьому І.ВАННИКОВА зауважила, що глава держави застерігає проти спроб перетворити вакцинацію на чергову штурмову кампанію. По-перше, додала вона, Президент України звертає увагу, що вакцинація має у кожному випадку відбуватися тільки після консультації з лікарем. По-друге, за її словами, Президент застерігає проти спроб певних ділків та їх партнерів у органах влади “нагріти руки” на вакцинації. В.ЮЩЕНКО закликає правоохоронні органи здійснювати постійний моніторинг дотримання законодавства при закупівлі, доставці і використанні вакцин. Крім того, на переконання глави держави, вакцинація має супроводжуватися належною роз’яснювальною роботою в центрі і на місцях, сказала І.ВАННИКОВА.